Australie : acquitté, le cardinal George Pell est sorti de prison

publié le 07/04/2020 à 04:26

Le cardinal George Pell, prélat naguère l'un des plus puissants du Vatican, est sorti de prison. Il a gagné ce mardi 7 avril devant la Haute Cour d'Australie une longue bataille judiciaire pour faire annuler ses condamnations pour abus sexuels sur mineurs : l'Australien de 78 ans a été acquitté des cinq chefs d'accusation de violences sexuelles sur deux enfants de choeur de 13 ans dans les années 1990, au bénéfice du doute.

Cette décision de la plus haute juridiction australienne est une grande victoire pour le cardinal Pell, qui avait fermement clamé son innocence. Ancien secrétaire à l'Économie du Saint-Siège, le cardinal avait été condamné en mars 2019 à six ans de prison pour des violences sexuelles commises sur ces deux adolescents en 1996 et 1997 dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne (sud-est), dont il était l'archevêque.

Ce mardi, la Haute Cour d'Australie à Brisbane a estimé qu'il y avait "une possibilité importante qu'une personne innocente ait été condamnée parce que les preuves n'ont pas établi sa culpabilité selon le niveau de preuve requis". Les sept magistrat de la Haute Cour ont ainsi estimé à l'unanimité que la juridiction inférieure avait "omis de se pencher sur la question de savoir s'il restait une possibilité raisonnable que l'infraction n'ait pas été commise, de sorte qu'il aurait dû y avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité du demandeur".

Le cardinal Pell est sorti de la prison de l'État de Victoria où il a passé un an. L'ancien trésorier du Vatican reste dans la prêtrise, mais son futur rôle dans l'Église catholique reste incertain. Au cours de son procès, il a été discrètement écarté des plus hautes instances de l'Église, mais le Vatican avait résisté à l'ouverture d'une enquête interne.