publié le 27/10/2017 à 17:43

Les plus curieux seront déçus. Sur les 3.100 dossiers classés secrets sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963, 2.891 ont été divulgués jeudi 26 octobre par les archives nationales américaines.



Si les analyses ont d'ores et déjà commencé, les enthousiastes et les spécialistes ne verront pas leur curiosité totalement satisfaite pour le moment. Malgré les promesses, les 209 dossiers les plus "sensibles" ne sont toujours pas publics. Leur divulgation a été reportée par Donald Trump.

Le président américain a approuvé la publication de milliers de dossiers, mais a reporté la divulgation de certains documents "sensibles", selon des responsables de son administration. Ces mêmes sources ont confié que le président américain avait suivi l'avis de la CIA, du FBI et d'autres services de renseignement pour le report de ces documents.

Des membres des services de police et du renseignement ont notamment demandé à ce que certains feuillets liés à des questions de sécurité nationale soient retenus. Déception pour tous ceux qui s'attendaient à tout connaître sur cet assassinat qui est l'objet, depuis plus de cinquante après, de nombreuses théories du complot.



Donald Trump a donné six mois pour exposer les raisons justifiant que ces documents ne soient pas publiés, selon les responsables de l'administration, qui s'exprimaient sous couvert de l'anonymat. "Il reste des informations sensibles dans les dossiers", a souligné un responsable, notamment sur des informateurs et leurs rôles particuliers dans les enquêtes.