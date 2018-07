publié le 29/10/2016 à 22:52

Un ex-informateur infiltré au sein de l'Armée républicaine irlandaise (IRA) par le MI5 (service de renseignement intérieur britannique), auquel il reprochait de l'avoir abandonné, a été retrouvé mort dans son appartement en Angleterre. Les proches de Raymond Gilmour, dont le corps a été retrouvé en voie de décomposition avancée au bout d'une semaine, attribuent son décès à des causes naturelles.



Selon le journal Belfast Telegraph, Raymond Gilmour, 55 ans, était en effet alcoolique et souffrait de problèmes psychologiques graves. Il avait infiltré le groupe paramilitaire, puis témoigné en 1984 lors d'une affaire qui avait entraîné l'arrestation d'une trentaine de républicains à Londonderry, sa ville natale. Les poursuites avaient ensuite été abandonnées et Raymond Gilmour avait dû déménager en Angleterre sous une nouvelle identité.

En 2012, il avait renoncé à sa couverture pour se plaindre d'avoir été abandonné par les services chargés de sa sécurité. Il avait confié à la BBC qu'on lui avait promis de l'argent en liquide, un nouvelle maison, une retraite et un soutien psychiatrique, mais qu'il avait en fait seulement reçu un logement modeste et une allocation mensuelle modique durant trois ans.

Trente ans de violences interconfessionnelles

"C'est scandaleux que Ray soit mort dans ces conditions", a déploré Martin McGartland, un ami et ex-collègue cité par le Belfast Telegraph. "Pendant des années, il a supplié le MI5 de lui accorder une aide financière et psychologique, et ils lui tourné le dos. C'était un homme brisé, une épave, et ils l'ont laissé mourir dans le caniveau".



Raymond Gilmour a été retrouvé dans son domicile du Kent (sud-est de l'Angleterre) par son fils de 18 ans, qui s'inquiétait de ne pas réussir à le joindre. Pendant trois décennies (1969-1998), la province britannique d'Irlande du Nord a été le théâtre de violences interconfessionnelles qui ont fait 3.500 morts. Les accords de paix de 1998 ont conduit au partage du pouvoir entre protestants et catholiques.