Quatre planètes en Cancer le jour de sa naissance nous la révèlent extrêmement attachée à sa famille et à la notion de famille en général. Partout où elle s’installe, Angela Merkel a besoin de se créer un entourage qui ressemble à une famille, c’est la condition sine qua non pour qu’elle se sente en sécurité. Mais ne l’imaginez pas pour autant timorée et ayant désiré rester dans les jupes de sa mère, comme on décrit généralement le Cancer. C’est tout le contraire car le reste du thème est, comment dire, très masculin, très viril !



Cela n’a pas dû être simple d’élever la petite Angela : Lune en Verseau, Soleil conjoint Uranus, elle est née rebelle à toute contrainte, avec une force intérieure difficile à contourner. Elle a imposé ses volontés à sa famille et elle continue aujourd’hui à faire de même, considérant éventuellement que les Allemands – et peut-être même les Européens - sont tous des parents à elle.

Besoin de sécurité

Est-ce que ses parents ont approuvé son choix de faire une thèse de chimie quantique, sachant que cela ne pouvait que la mener à la recherche, à une vie passée dans un laboratoire ? Mais elle n’en faisait déjà qu’à sa tête, elle n’en avait rien à faire de ce que voulaient les autres, même ses parents, et avec son ascendant Sagittaire plus Mars en conjonction avec cet ascendant, personne n’avait intérêt à la contrarier. Tout comme aujourd’hui, où Mars lui permet de s’imposer depuis des années comme le chef qu’elle est et qui adore "cheffer".

On peut alors légitimement se demander si la dame de Fer germanique n’aurait pas un point faible quelque part, s’il lui arrive de flancher parfois ? Parce que sa Vénus (amour) en Vierge ne nous la présente pas comme une romantique au cœur tendre et qui pourrait être bouleversée par l’amour. Non, la Vénus en Vierge est raisonnable, elle se met avec quelqu’un qui peut la rassurer et lui offrir une sécurité, à la fois matérielle et émotionnelle. Voilà qui nous donne une indication sur le fait qu’il y a malgré tout – et heureusement – une faille dans sa personnalité : l’insécurité, associée à une émotivité qui est souvent l’apanage des personnes à haut potentiel.

Avant tout, Angela Merkel est une inquiète, une grande anxieuse, quelqu’un qui peut avoir peur, autant d’elle-même et de sa propre agressivité que des autres. Toutefois, par-dessus tout, vous allez rire, elle craint beaucoup les maladies, les virus et les microbes, enfin tout ce petit monde invisible, elle qui a fait une thèse sur la chimie quantique (la physique quantique étudiant le monde de l’infiniment petit). Enfin, n’en riez pas trop car vous êtes peut-être vous aussi hypocondriaque ou nosophobe, et l’idée même de la maladie vous fait autant trembler qu’elle fait trembler la chancelière.

Le thème astral d'Angela Merkel Crédit : Capture d'écran / Astrothème