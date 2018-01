Macron et Merkel vont-ils pouvoir relancer le couple franco-allemand ?

publié le 22/01/2018 à 20:29

Pour le 55ème anniversaire du traité franco-allemand, se déroule une initiative parlementaire spectaculaire et originale, voulue par le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et son homologue allemand, Wolfgang Schäuble. Ils ont décidé de faire adopter une résolution commune, dans les mêmes termes et au même moment par chacune des deux assemblées. François de Rugy est allé présenter le texte à Berlin et Wolfgang Schäuble est venu à Paris. Le message qui a été envoyé était que la nécessaire relance de l'Europe doit commencer obligatoirement par une relance du couple franco-allemand. Mais cela dépend de ce qu'il se passera à Berlin.



Emmanuel Macron avait pris l'initiative et créé l'événement avec ses positions très européennes pendant la campagne présidentielle. Angela Merkel l'avait accepté et était décidée à jouer leu jeu, mais l'enlisement actuel des négociations en Allemagne entre les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates complique tout. Tout cela n'est pas gagné et même si ça se termine bien, ce n'est que la première étape car il faudra aussi convaincre nos autres partenaires européens.

En France, les Insoumis, le Parti communiste et le Front national sont hostiles à cette initiative mais ils ne peuvent pas la bloquer, tout comme les partis d'extrême gauche et d'extrême droite en Allemagne. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'ils représentent. Depuis le début des années 1990 il y a un clivage entre europhiles et europhobes. Au fond, l'enjeu de ce qui est en train de se déterminer c'est de savoir si, après le couple mythique formé par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, puis celui de Valéry Giscard d'Estaing et d'Helmut Schmidt, suivi de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, il y aura ou il n'y aura pas un couple franco-allemand formé par Angela Merkel et Emmanuel Macron.