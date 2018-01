publié le 22/01/2018 à 12:29

L'Allemagne vers une sortie de crise ? Les sociaux-démocrates allemands ont approuvé dimanche 21 janvier le principe d'une coalition avec Angela Merkel. Une décision qui rassure en Europe même si l'imbroglio politique sur la formation du gouvernement n'est pas encore résolu.



Dès le début de la semaine, le SPD de Martin Schulz et les conservateurs dirigés par la chancelière allemande vont commencer des négociations en vue d'un "contrat de coalition", feuille de route du futur exécutif. Une décision du SPD en forme de victoire pour Angela Merkel qu'on disait en difficulté, après les échecs pour former un gouvernement.

"Je trouve qu'il y a une petite musique en France qui vise à enterrer trop vite Angela Merkel. Elle n'est pas morte, et je pense que cette coalition avec le SPD est la chose la plus vraisemblable et la plus attendue. Ce n'est pas un vote d'amour, mais un vote de raison. C'est la solution préférable pour tout le monde et notamment l'Europe, surtout parce qu'un parti d'extrême droite, l'AFD, est arrivé au Bundestag pour la première fois depuis 1945", estime au micro de RTL Marion Van Renterghem, auteure du livre Angela Merkel, l'ovni politique.

Pourtant, c'est sans enthousiasme que les sociaux-démocrates se lancent dans les négociations avec la chancelière, les cadres du parti n'ont approuvé qu'à 56% ces pourparlers.



"Angela Merkel est une sorte de cannibale ou de mante religieuse, elle est extrêmement habile politiquement et particulièrement à la tête des grandes coalitions. Les réformes importantes du SPD, comme le salaire minimum (…), tout le monde retient qu'elles ont été menées par Angela Merkel", décrypte Marion Van Renterghem.



C'est n'est donc pas de gaieté de cœur que le SPD s'est résolu à cette décision. "Les sociaux-démocrates disparaissent et s'anéantissent dans cette grande coalition, donc on peut comprendre qu'il existe une fronde chez les jeunes. Mais en Allemagne, contrairement à la France, il faut comprendre qu'il y a un grand sens de la responsabilité. Et au vu de l'état du monde actuel, c'était la moins mauvaise des solutions", explique l'auteure.