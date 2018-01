publié le 25/01/2018 à 11:43

L'Allemagne a créé une polémique autour de la manière de traiter les enfants hyperactifs. Dans 200 écoles allemandes, ces enfants sont priés de porter une veste lourde, lestée de sable. C'est ce que j'ai découvert ce jeudi 25 janvier en lisant Libération. Un genre de gilet pare-balles, qui pèse entre 1,2 et 6 kilos. Ce n'est pas rien quand on a à peine 6 ans.



"Cela l'aide à se concentrer, il travaille mieux parce qu'il n'essaie pas de contrôler en permanence ses bras et ses jambes", témoigne une maman. Les défenseurs de cette pratique expliquent par ailleurs qu'"il s'agit là d'une alternative aux médicaments, et notamment à la Ritaline dont les effets sont puissants, les propriétés de cette molécule étant assez proches de l'amphétamine".

Les anti crient au scandale, à la torture. C'est le cas notamment de l'association des pédiatres allemands qui dénonce un procédé stigmatisant. "Il est injustifié d'inciter les enfants souffrant de ces genres de troubles à porter ce genre de veste. Cela les stigmatise en tant que fauteurs de troubles ou même en tant que malades", dit son porte-parole.

Et d'ajouter : "Le personnel enseignant n'a pas à se substituer au corps médical. Seul un pédiatre expérimenté ou un médecin sont capables de poser un tel diagnostic." Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a fait bondir.

Les revenus, un tabou français

Nos revenus... Grande enquête sur le vrai salaire des Français. Alors que la moitié des Français gagne moins de 1.900 euros net par mois, l'hebdomadaire L'Obs a voulu savoir comment chacun se débrouillait au quotidien. Le journaliste a rencontré 50 personnes. Des hommes, des femmes, des salariés, des chefs d'entreprises, des chômeurs, qui posent aux côtés du chiffre indiqué au bas de leur fiche de paie.



"Enquête compliquée", racontent ses auteurs. Il a fallu convaincre, relancer, insister, rassurer, car si la transparence est partout, elle ne l'est pas encore sur les salaires. "La faute à un vieux fond catholique; à l'héritage rousseauiste et à l'écho de valeurs bourgeoises qui poussent l'argent du côté de la mentalité calculatrice, étriquée et boutiquière", disent les sociologues.



Si en Norvège tous les revenus sont accessibles en ligne, nous en sommes loin, très loin. "Récemment, la Cour de cassation a ainsi rembarré une femme qui contestait son licenciement pour faute grave après avoir divulgué à un salarié le montant des rémunérations de certains de ses collègues".



Selon un récent sondage, deux Français sur trois estiment qu'ils ne sont pas suffisamment bien payés. Ils sont autant à trouver excessifs les écarts de salaires dans leur entreprise. "On est toujours le nabab de quelqu'un", conclut le journal.

François Fillon tire un trait sur la politique

Un an après le début de ce qu'on a appelé le Pénélope Gate, François Fillon fait ce jeudi 25 janvier la une du Maine Libre en tenue de coureur automobile, sa passion. "Il a tourné la page de la politique", dit de son côté Le Figaro. "Je ne le sens pas fâché d'avoir tourné la page, confie l'un de ses plus proches Bruno Retailleau. Il a une volonté de réussir sa nouvelle vie, de montrer qu'après la vie politique il y a une autre vie".



Un autre nuance : "Il n'a pas l'intention de faire le mauvais joueur. Il ne veut pas commenter la politique, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il s'en fiche." François Fillon doit peut-être son maintien à la candidature de la présidence de la République à un match de football.



C'est ce que raconte Rachida Dati dans un documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine. Le Point en fait quelques échos. Nous sommes le 1er mars 2017, François Fillon est convoqué en vue d'une mise en examen. L'ancienne ministre a rendez-vous avec Nicolas Sarkozy dans son bureau, rue de Miromesnil à Paris. Le téléphone de Sarkozy sonne de nombreuses fois. Au bout du fil, François Baroin, Xavier Bertrand ou encore Laurent Wauquiez.



Chacun demande que Nicolas Sarkozy insiste pour que François Fillon se retire, en faveur de chacun d'eux. Tout le monde veut y aller. Nicolas Sarkozy ne tranche pas, il leur dit de se mettre d’accord. Trois jours plus tard, Alain Juppé cherchera à son tour à joindre Nicolas Sarkozy. En vain, puisque l'ancien président est à un match du PSG au parc des Princes. Il ne décroche pas. Alain Juppé jettera l'éponge quelques heures plus tard. On se croirait presque dans la série Baron Noire.

Le Point publie une interview posthume de Paul Bocuse

Le journaliste Thibault Danancher raconte : "C'était en mars 2013. À la fin de mon entretien, Monsieur Paul m'avait glissé avec son habituel ton coquin : "Et si on faisait mon interview posthume?" Et le chef avait ajouté : "Qu'elle passe bien après ma mort, pas avant."



À la question, "Si c'était votre dernier jour sur terre, que commanderiez-vous pour votre ultime repas ?" Paul Bocuse répond : "Avant de répondre il faut que je choisisse mes invités, parce que manger seul au restaurant, quelle tristesse ! La cuisine, ça se partage entre amis. Alors, soyons fous".



Et de poursuivre : "J'aimerais dîner avec Auguste Escoffier, Fernand Point et Eugénie Brazier. Au menu il n'y aurait qu'un plat, un pot au feu, qu'on préparait tous ensemble". Il conclut : "J’aimerais tricher un peu et refaire un déjeuner le lendemain, pour ne pas gâcher les restes. On pourrait mitonner des tomates farcies!" Bon appétit !