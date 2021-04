Allemagne : une grenade trouvée dans la forêt s'avère être un sextoy

publié le 28/04/2021 à 12:53

Appelée pour une grenade à main retrouvée dans un sac, la police allemande a fait une découverte pour le moins insolite. Près de la ville de Passau en Bavière, alors qu'il faisait son jogging, un homme a trouvé ce lundi 26 avril un mystérieux sac dans la forêt. À l'intérieur, il y avait ce qui ressemblait à une grenade.

75 ans après la Seconde Guerre mondiale, il peut être fréquent de tomber sur d'anciennes munitions dans la forêt. Selon les informations du Guardian, relayées en France par CNews, le joggeur a alors décidé d'appeler la police qui a dépêché sur place une équipe de déminage, rapporte le quotidien anglais.

Sur place, les policiers inspectent le contenu du sac et s'aperçoivent qu'il s'agit en fait d'une réplique de grenade en caoutchouc. Ils trouvent également du lubrifiant et des préservatifs dans le sac, ne laissant plus beaucoup de doutes sur la réelle fonction de l'objet. Après des recherches sur internet, ce qui semblait être une arme de la Seconde Guerre mondiale était en fait un sextoy.

"Une recherche sur Internet a confirmé les soupçons. Il existe en fait des jouets sexuels sous forme de grenades à main", explique la police au Guardian qui ne précise pas si quelqu'un s'est manifesté pour récupérer le sac égaré.