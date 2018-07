Allemagne : le Bundestag va voter sur le mariage homosexuel

et AFP

publié le 29/06/2017 à 04:33

C'était une réforme bloquée depuis des années par les conservateurs. Mercredi 28 juin, les députés allemands ont enfin ouvert la voie à un vote fixé vendredi 30 juin, au Bundestag, sur la légalisation du mariage gay. Une prise de décision qui intervient suite à l'abandon d' Angela Merkel, lundi 26 juin, de son opposition de principe à l'union des personnes de même sexe.



Les élus ont donc approuvé en commission, le renvoi en séance plénière d'une proposition de loi qui autorise le mariage des homosexuels et leur donne pour la première fois des droits élargis en matière d'adoption. L'inscription formelle ne sera prise que vendredi matin lors de la séance plénière. Une formalité puisque les partisans du mariage pour tous sont majoritaires à la chambre basse du Parlement allemand.

Le camp conservateur aurait largement préféré que le vote sur cette question intervienne après les élections législatives du 24 septembre prochain. Les membres du parti d'Angela Merkel, l'Union chrétienne-démocrate se sont prononcés en commission mercredi contre le vote, mais ils ont été mis en minorité.

Un sujet encombrant pour Angela Merkel

Le mariage homosexuel était devenu un sujet de plus en plus encombrant pour la chancelière allemande. En effet, selon un récent sondage de la chaîne ZDF, 73% des Allemands sont favorables au mariage pour tous. Par ailleurs, les potentiels partenaires de coalition d'Angela Merkel après les législatives font de cette légalisation, une condition de leur participation.



L'adoption du mariage pour tous est assurée grâce aux partis de gauche, qui sont majoritaires au Bundestag, et à certains chrétiens-démocrates. En passant en force sur le mariage gay, le Parti social-démocrate (SPD) a réussi à provoquer des remous à droite. Le chef de file du SPD, Martin Schulz, a par ailleurs d'accuser Angela Merkel "d'atteinte à la démocratie"en refusant selon lui de parler des sujets qui préoccupent la population.