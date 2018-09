publié le 02/09/2018 à 01:18

Course poursuite inhabituelle samedi 1er septembre à Mühlheim am Main, dans la Hesse. La police allemande a pourchassé pendant plusieurs heures un taureau de 500 kilos qui s'était échappé d'un abattoir, rapporte BFM d'une information du Stuttgarter-Zeitung.



La fuite du bovidé le long des voies de chemin de fer a forcé l'interruption totale du trafic ferroviaire autour de Mühlheim am Main, a indiqué la police. Les forces de l'ordre ont dû mettre en sécurité un groupe d'une vingtaine de scouts qui se trouvait sur une base de loisirs à proximité. Dans sa course, le taureau a blessé un pompier, renversé par une charge de l'animal. Un hélicoptère a été appelé en renfort pour suivre le taureau dans sa fuite.



Le taureau était "extrêmement agressif" et "fonçait sur tout ce qui bougeait", a expliqué le porte-parole de la police. Les fléchettes tranquillisantes de plusieurs vétérinaires n'ont pas suffi à maîtriser la bête. Au bout de deux heures et demi, les forces de l'ordre ont finalement décidé d'abattre le taureau.