04/09/2018

Le monde de l'équitation allemande est dans la tourmente. Une enquête a été ouverte lundi 3 septembre contre un cavalier de l'équipe nationale, accusé d'avoir participé à des violences sexuelles.



L'identité de cette personne n'a pas été révélée mais il s'agirait d'un jeune homme de 20 ans. Selon un communiqué du parquet de Coblence en Allemagne, le cavalier est soupçonné d’avoir "abusé sexuellement, seul ou avec des complices, de jeunes femmes lors de tournois" en Allemagne et à l'étranger. Le journal allemand Der Spiegel indique que des femmes auraient été alcoolisées par des cavaliers qui ont ensuite abusé d'elles, en marge de compétitions. Le parquet parle également d'une victime violée ou agressée sexuellement lors des derniers championnats d'Europe, en Slovaquie.

D'autres sportifs de moins de 20 ans seraient impliqués dans ce scandale. Un cavalier a déjà été exclu 18 mois de l'équipe d'équitation pour agression sexuelle, a indiqué le directeur de la Fédération allemande d'équitation, qui était au courant des faits.



"On a trop longtemps fermé les yeux", a affirmé Ludger Beerbaum, champion olympique dans la discipline. Il a appelé la Fédération à prendre ses responsabilités. "Ça commence par les parents, puis les entraîneurs et ensuite les responsables de la Fédération. Tous doivent prendre leurs responsabilités maintenant. Que ceux qui sont pris en état d’alcoolisation soient exclus des tournois, et soient suspendus pour une longue période en cas de récidive".