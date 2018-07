Agence du médicament : Lille n'avait aucune chance selon un rapport

Agence du médicament : Aubry et Bertrand fustigent Macron après l'échec de Lille

publié le 28/11/2017 à 17:55

Lille avait-elle une seule chance, en définitive, d'accueillir l'Agence Européenne du Médicament ? La question mérite d'être posée, une semaine après la victoire d'Amsterdam et un cinglant échec dès le premier tour (seule la France a voté pour Lille, aucun autre pays ne l'a placée dans sa liste de trois choix).



Un rapport interne à l'agence explique que la candidature de la capitale des Flandres avait du plomb dans l'aile. Et ce, bien avant que l'Élysée ne pose un regard plein de gourmandise sur l'Agence bancaire européenne, qui s'implantera bien à Paris. La théorie du coup de poignard dans le dos, véhiculée par Martine Aubry, maire de Lille, et Xavier Bertrand, président de la région, est mise à mal. Ou du moins, le poignard n'est pas venu de là où ils le pensent.

Le rapport explique les méthodes de sélection des villes candidates à l'accueil de l'Agence européenne du médicament. Baluchon sur l'épaule (Brexit oblige), les fonctionnaires européens basés à Londres ont été sondés pour connaître les villes dans lesquels ils se voyaient continuer. Il n'était pas question d'évaluer le potentiel confort ou les qualités culinaires de chacune des villes, mais d'envisager la conformité des candidates avec les missions de l'agence en se basant sur différents critères. Attractivité, possibilité d'emploi pour les conjoints, logements, proximité d'aéroports internationaux.

En soutenant l’Agence Bancaire Européenne, @EmmanuelMacron a fait le choix de la finance plutôt que de la santé. #EMA — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 20 novembre 2017

À ce jeu, Lille n'était que huitième, la plaçant dans le deuxième chapeau sur trois. Ce rapport, interne, spécifiait en conclusion que les villes du chapeau 2 n'allaient pas permettre la poursuite optimale de certaines missions. "Attente plus longue des médicaments", "l'Europe perd sa position de pointe", "confiance érodée du public dans le système", "mise en œuvre retardée de la nouvelle législation", étaient autant de craintes formulées par l'agence en cas de victoire d'une ville de chapeau 2.



Ce rapport n'avait, en principe, pas vocation à sortir de l'agence, et ne devait pas interférer sur le vote. Mais, comme le rapporte La Voix du Nord, le site politico.eu assure que ce rapport avait fuité dans les ambassades avant le scrutin. Impossible dès lors pour les votants de ne pas être influencé par ces conclusions et de ne pas orienter leurs votes sur les candidats du groupe 1. Lille n'avait, dès lors, pas vraiment de chance d'être choisie.