Lille pourrait être le prochain siège de l'Agence européenne du médicament

publié le 11/08/2017 à 10:50

Lille peut-elle espérer accueillir le nouveau siège de l'Agence européenne du médicament ? La ville fait donc campagne. À cause du Brexit, la prestigieuse agence doit quitter Londres. Parmi les nombreux candidats en lice, la France. Selon Xavier Bertrand, ça avance. Ils ont présenté les plans d'un bâtiment tout neuf.



"Nous nous sommes rendus avec Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, à Londres, rencontrer la direction et les agents de l'agence européenne du médicament", raconte le président Les Républicains de la région Hauts-de-France. Même si ceux qui vont prendre cette décision sont les chefs d'État européens, pour Xavier Bertrand, il est important d'aller à la rencontre aussi des agents.



Après avoir "gagné le championnat de France", il faut désormais "gagner la coupe d'Europe", et "c'est au président de la République de jouer", explique Xavier Bertrand. D'après lui, la France "a ses chances", malgré "des concurrents très importants".

"N'oublions pas que c'est un dossier important pour nous qui vient conforter la dimension européenne de Lille et de la région des Hauts-de-France, rappelle l'élu Républicain. Et contrairement à certains qui rejettent l'Europe, nous on y tient et on l'accueille à bras ouverts".