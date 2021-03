Afrique du Sud : plusieurs crocodiles s'échappent d'une ferme, la police sur les dents

et AFP

publié le 04/03/2021 à 23:16

Panique en Afrique du Sud. En cause : plusieurs jeunes crocodiles se sont échappés d'une ferme située dans le sud du pays, à plus de 150 km à l'est du Cap. Les autorités ont annoncé, jeudi 4 mars, que la police cherchait activement cette bande de dangereux reptiles. Elles n'ont pas pu préciser le nombre exact de ces crocodiles du Nil qui se sont enfuis à travers un trou dans le grillage de l'établissement.

Une "équipe dédiée" des forces de l'ordre a été mobilisée pour retrouver ces animaux mesurant entre 1,2 et 1,5 mètre de long, a précisé CapeNature, service environnemental de la province. Policiers, associatifs environnementaux, propriétaires terriens et fermiers "mènent des recherches" autour de la rivière Breede à proximité de la ferme, a-t-il précisé.

L'absence des crocodiles a été constatée mercredi matin par l'éleveur : "Il y avait un trou dans la clôture et un nombre pour l'instant non déterminé de crocodiles s'étaient échappés", a indiqué à l'AFP James-Brent Styan, porte-parole du ministère de l'Environnement de la province.

Les équipes déployées dans cette traque ont d'ores et déjà récupéré 27 jeunes crocos. Pour les capturer, des "pièges humains, à savoir des cages dans lesquelles sont placées des appâts, disposés le long de la rivière" ont été disposés, détaille Razeena Omar, PDG de Cape Nature dans un communiqué.