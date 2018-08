publié le 23/08/2018 à 11:14

Asia Argento avait démenti toute relation sexuelle avec Jimmy Bennett, l'acteur et musicien américain qui l'accuse d'agression sexuelle alors qu'il avait 17 ans.



Mais selon des textos publiés par le site américain TMZ, l'actrice italienne aurait donné à un ou une proche une autre version des faits. Ces derniers se seraient déroulés en 2013 dans un hôtel de Marina del Rey, en Californie, où avoir une relation sexuelle avec un mineur est considéré comme un crime.

"J'ai couché avec lui et c'était bizarre. Je ne savais pas qu'il était mineur jusqu'à sa lettre de chantage", aurait d'abord écrit Asia Argento à son contact anonyme. "Le public ne sait rien, seulement ce que le New York Times a écrit. Ce qui n'est qu'un point de vue. Ce garçon excité m'a sauté dessus", aurait poursuivi l'actrice de 42 ans dans ces échanges rédigés en anglais.



"Ce n'était pas un viol"

Asia Argento aurait poursuivi sa défense par texto en envoyant une photo d'un message écrit selon elle de la main de Jimmy Bennett sur une note du Ritz-Carlton, l'hôtel dans lequel il et elle auraient eu une relation ensemble. "Asia, je t'aime de tout mon cœur, je suis tellement heureux que nous nous soyons vus et tellement heureux que tu sois dans ma vie, Jimmy".



L'actrice italienne explique dans ses textos que Jimmy Bennett lui aurait écrit cette note après leur relation sexuelle et qu'il lui aurait "envoyé des photos de lui, nu, toutes ces années, jusqu'à deux semaines avant de recevoir la lettre de l'avocat". C'est là qu'Asia Argento aurait versé au jeune acteur la somme de 380.000 dollars pour "acheter son silence", révélait le New York Times.



Mais Asia Argento le martèle dans ces nouveaux éléments révélés par TMZ : "Ce n'était pas un viol". Elle affirme avoir été "figée" : "Il était sur moi. Après, il m'a dit que j'avais été son fantasme sexuel depuis ses 12 ans".



Selon les informations de TMZ, le département du shérif du comté de Los Angeles communique actuellement avec Jimmy Bennett "pour déterminer si une enquête criminelle est justifiée". Dario Argento, le père de l'actrice, suppose quant à lui que sa fille est victime d'un complot, orchestré par Harvey Weinstein lui-même, rapporte Le Figaro. La vérité derrière toute cette affaire est désormais entre les mains de la justice californienne.