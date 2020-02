À 8 ans, une fillette devient la plus jeune personne à mourir de vieillesse

publié le 15/02/2020 à 17:22

En Ukraine, une fillette de 8 ans est devenue la plus jeune personne au monde à mourir de vieillesse. Elle était atteinte d'une maladie génétique très rare affectant seulement 160 personnes sur la planète.



Selon les médecins, alors qu'elle venait de fêter ses 8 ans le mois dernier, l'âge biologique d'Anna Sakidon était de près de 80 ans et elle ne pesait que 17 livres, soit 7,7 kilos. Comme le rapporte le Daily Mail, elle est décédée d'une défaillance multiple de ses organes internes liée à son état Sa mère Ivanna confie qu'elle était "prête à tout sacrifier pour rendre sa fille en bonne santé".

Timofey Nagorny, à la tête de la fondation de volontaires prenant en charge le traitement médical de la fillette, a confié que le rêve de sa mère était de "découvrir un jour que le diagnostic des médecins était faux". Confirmant la mort d'Anna, le Dr Nadezhda Kataman a déclaré que la "merveilleuse" fillette avait été traitée au complexe médical régional pour enfants de Volyn depuis son enfance.

Pour les enfants atteints de progéria, 1 an est égal à 8 à 10 ans

"Pour les enfants atteints d'un diagnostic de progéria, un an est égal à huit à dix ans, son âge réel se situait donc entre 70 et 80 ans", explique le médecin. Anna a souffert du vieillissement précoce de ses organes internes et de son système corporel. "Ses os ont grandi lentement tandis que ses organes vieillissaient rapidement", précise le docteur.

"Ces patients meurent généralement des suites d'un AVC. Anna a subi plusieurs coups et une paralysie des membres", explique le Dr Nadezhda Kataman. Cela avait affecté le mouvement des bras et des jambes de la fillette.