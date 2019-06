Y'a quoi dans l'Coca-Cola ?

publié le 19/06/2019 à 14:49

Les premières bouteilles de Coca-Cola sont arrivées en France en 1919, mais ce breuvage existe depuis 1886, qui est le pharmacien John Pemberton qui l’a inventé ?

Et si lui même avait piqué la recette des vins Mariani pour son soda ?



Aujourd’hui, Coca Cola est présent sur les 5 continents et cette marque culte alimente toutes les rumeurs :

- Coca aurait inventé le Père Noël.

- sa recette secrète est enfermée dans un coffre à la banque

Et nutritionnellement parlant, ça donne quoi le coca ? combien de morceuax de sucres dans un verre ?

Coca Cola célèbre ses 100 ans en France cette année. On vous raconte l’histoire du soda le plus vendu au monde avec la journaliste d’RTL Anaïs Bouissou.

à lire : Retrouvez l'histoire de Coca-Cola dans le livre d'Anaïs Bouissou Histoires insolites des marques publié aux éditions RTL et City



