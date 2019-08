voisindenumero : le défi sur Twitter pour se faire de nouveaux amis... ou pas

publié le 04/08/2019 à 20:02

Vous êtes-vous déjà demandé qui était votre voisin de numéro ? Votre voisin ? Celui ou celle qui, à l’exception du dernier chiffre de votre numéro de téléphone, possède les mêmes coordonnées téléphoniques que vous.

Début août, des internautes américains ont lancé un défi : écrire à ce fameux voisin de numéro et si ce dernier répond, poster la capture d'écran sur Twitter avec le hashtag #voisindenumero (#numberneighnor en anglais).

Ces derniers jours, de nombreux internautes ont donc tenté d'entrer en contact avec leur voisin de numéro, avec à la clé des bonnes comme des mauvaises surprises. Si le premier contact passe plutôt bien avec certains, d'autres sont plus méfiants et menacent même de contacter la police.

Attention toutefois à ne pas trop insister si votre voisin ne semble pas enclin à engager la conversation avec vous. Comme le rappelle franceinfo, qui s'appuie sur le site du ministère de l'Intérieur, "les appels téléphoniques ou SMS malveillants et répétés sont assimilables à du harcèlement et constituent donc un délit". Toute personne coupable de harcèlement téléphonique risque ainsi jusqu'à un an de prison et 15.000¿euros d’amende.

mon voisin de telephone >> le votre... on continue à se parler #voisindenumero pic.twitter.com/fLRCgbWiRF — dou (@doumchl) August 4, 2019

Mon #voisindenumero est trop cool ¿ on va rester en contact je le sens.. pic.twitter.com/DOoHltI8PB — iTom (@tomychk) August 4, 2019