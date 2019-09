VIDÉO - La traînée arc-en-ciel d'un avion capturée par un photographe

publié le 17/09/2019 à 02:36

Arc en plein ciel. L'image est rare et fascinante. Une traînée de condensation arc-en-ciel s'échappe de cet avion au dessus de Brisbane en Australie. Et plus exactement d'un Boeing 777 faisant la liaison entre Auckland, en Nouvelle Zélande, et Doha au Qatar.

Ce sillage multicolore somptueux d'un vol Qatar Airways a été capturé en juin dernier, en photo et en vidéo, à plus de 30.000 pieds d'altitude par un photographe australien. Michael Marston l'assure, le phénomène est complètement naturel.

Il se produit dans certaines conditions d'humidité de température et de pression, et quand les rayons du soleil traversent la vapeur d'eau rejetée par l'appareil. "Les conditions de vision étaient presque parfaites ce jour-là, étant en hiver avec des conditions légèrement plus fraîches et peu de perturbations atmosphériques", explique-t-il. Le résultat est spectaculaire.