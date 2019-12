publié le 05/12/2019 à 00:38

C'est un tracteur de compétition. Le bolide "tuné" par le constructeur automobile Williams a atteint la vitesse record de 246,2 km/h ! Ses ingénieurs ont modifié le modèle Fastrac JCB, habituellement limité à une vitesse de 65 km/h. L'engin a ainsi dépassé les 245 km/h au mois de novembre dernier, comme le rapporte BFMTV. Un record validé par le Guiness World Records.



Le tracteur modifié a ainsi été doté d'un moteur diesel de 7,2 litres qui développe 1.000 chevaux et 2.500 Nm de couple. Le bolide a également été allégé, avec un meilleur profil aérodynamique, afin d'atteindre ces vitesses incroyables. Pour atteindre cette performance record, un pilote chevronné a été mis aux commandes. C'est en effet Guy Martin, pilote de moto et détenteur du record de vitesse en luge (134 km/h) et en moto dans le célèbre mur de la mort (125,77 km/h), qui a réalisé cet exploit en se faisant flasher à 246,2 km/h.

"Dans ce cas, nous avons pu transmettre les enseignements tirés de la conception d’une voiture de course à un véhicule agricole et, ce faisant, nous avons pu réaliser des améliorations aérodynamiques importantes", explique l’équipe Williams qui a travaillé sur ce projet, selon 20 Minutes. C'est un succès puisque le constructeur a réussi à faire mieux qu’en juin dernier, où le tracteur avait été flashé à 166 km/h. La vitesse moyenne de ce tracteur de compétition, retenue pour ce record du monde, a été cette fois de 217,5 km/h.