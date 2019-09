VIDÉO - Qu'est-ce que le "tetris challenge", le défi des policiers suisses

et La rédaction de M6

Des plots, des gilets ou encore des armes à feu. Tout le contenu d'une voiture de police a été disposé au sol, policiers compris. Ce challenge a atteint d'autres services que la police, les pompiers, le SAMU ou encore des agents de circulation.

C'est d'un commissariat de Zurich qu'est parti le "Tetris Challenge", une référence au jeu vidéo des années 90 pour son côte géométrique et morcelé. En quelques jours, le défi suisse est passé de patrouille en patrouille. Des services de secours de Fribourg à des sapeurs pompiers qui ont vidé la totalité de leur camion citerne.

Ce défi rencontre un certain succès en Suisse et même au Pays-Bas, où il s'est récemment exporté. Les photos des exploits des forces de l'ordre sont beaucoup partagés par les internautes et sont même likés des centaines de fois.