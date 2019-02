publié le 06/02/2019 à 20:15

Christophe Garcia n'est pas un artiste comme les autres. En Bretagne, cet habitant de Carnac (Morbihan) développe le "land art", une pratique qui consiste à réaliser des œuvres à l'aide de matériaux naturels, en extérieur et sur des plages en ce qui le concerne.



Ce dimanche 3 février, il a partagé sa dernière réalisation : un Gwenn ha Du, le drapeau de la Bretagne, aux dimensions peu communes. Cette véritable œuvre d'art de 20 mètres sur 15 n'a pu être visible que quelques minutes, avant de s'effacer avec la montée de la marée.

Contacté par RTL.fr, Christophe Garcia raconte les contours de son dessin : "Cela m'a pris trois heures pour le réaliser car je bénéficie d'une certaine expérience dans le land art où il faut bien juger le niveau de l'eau. Je n'étais muni d'aucun outil de géométrie, mais seulement de râteaux à gazon et d'une ficelle, qui me sert de compas".

Plus d'une dizaine d’œuvres à son actif

Nathurophate dans la vie active, ce Carnacois s'est mis à l'art de plage il y a un an. Une passion qu'il vise à transmettre et enseigner aux autres. "En 2018, j'ai effectué plus de 500 heures de land art et créé une association, Vita-Mandala, pour développer ma pratique en initiant d'autres personnes. Je vois cela comme un moment de relaxation avec la nature qui permet de tisser des liens avec les gens", explique-t-il.



Il espère même dans le futur en faire sa profession : "À terme, j'espère pouvoir faire des expositions photographiques. J'ai déjà offert mes services à la ville de Carnac pour ses vœux de début d'année et au département du Finistère à l'occasion d'une étape du Tour de France, le 12 juillet dernier".

Christophe Garcia a déjà réalisé plus d'une dizaine de dessins géants sur les plages bretonnes. Plusieurs photos ou vidéos sont à retrouver sur sa page Facebook.