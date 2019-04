VIDÉO - Il fabrique un ordinateur... avec des pâtes

I made a PC out of pasta and it WORKED | Crazy PC Builds

Ça s'appelle le "case modding". Ce concept a pour but de créer un boîtier informatique (d'ordinateur ou de console de jeu vidéo) avec un look absurde. Et l'idée de Micah Laplante, Youtubeur américain connu pour tester des produits de nouvelle technologie, a été de le faire avec des pâtes.



Pour cela, il a utilisé les restes d'un ordinateur endommagé. Il a ainsi récupéré batterie, bouton de démarrage, carte mère et ports de connexion. Pour fabriquer son ordinateur de pâtes, baptisé "Pasta PC", Micah s'est servi de lasagnes et de rigatonis pas cuites. Il a ensuite assemblé le tout avec de la colle chaude, du ruban isolant, et de la peinture rouge pour donner une illusion de sauce tomate.

Le Pasta PC n'a finalement pas fonctionné longtemps. Mais Micah a tout de même réussi à le brancher à sa télé ainsi qu'à installer la plateforme de jeux vidéos Steam, le navigateur Chrome, et les services de streaming Netflix et Hulu. Il est également parvenu à jouer au jeu vidéo Rocket League, et à regarder des vidéos sur YouTube.