Normandie : un couple vole deux cafetières qui fuient, la police les suit à la trace

publié le 20/03/2019 à 16:45

Un couple de Normands qui venaient de voler deux cafetières dans un centre social de Fécamp, en Seine-Maritime, a été retrouvé sans difficulté par les policiers lundi 18 mars. En cause notamment, les marques laissées derrière eux par les deux appareils qui fuyaient. Les autorités les ont donc simplement suivis à la trace jusqu'à leur porte.



Le couple de cambrioleurs - une femme de 34 ans et un homme de 28 ans - est "déjà connu des services de l'ordre", selon Paris Normandie. Leur domicile est d'ailleurs situé à quelques mètres du centre communal d'action sociale qu'ils pensaient avoir dévalisé. Car en plus des deux gros percolateurs et de quelques denrées alimentaires, les malfaiteurs sont repartis avec une caisse enregistreuse, qui s'est avérée être vide.

Une opération manquée de bout en bout, qualifiée d'"affaire aux pieds nickelés fécampois" par le capitaine Cyril Jorrot de Fécamp. Remis en liberté lundi soir, les voleurs en herbe devront néanmoins répondre de leurs actes devant la justice.