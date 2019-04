publié le 05/04/2019 à 16:55

On connaît tous les plages de sable noir en Islande, les plages luminescentes des Maldives mais connaissez-vous la "plage pop-corn" ? Elle se situe à Corralejo sur l'île de Fuerteaventura aux Canaries (Espagne). Surnommée Pop-corn Beach ou Pop-corn Bay, elle est devenue une véritable attraction touristique ces derniers mois. Un tourisme de masse qui la met en péril.



Ce qui fait la renommée de cette plage paradisiaque c'est son sable. À première vue, il semble blanc, classique, mais quand on se penche un peu, on découvre qu'il est composé de millions de grains qui ressemblent très fortement à du pop-corn. Ce sont en réalité des morceaux de coraux blancs échoués, qui, une fois mélangés aux roches volcaniques et au sable, ressemblent à la célèbre sucrerie.

Les touristes attirés par ces étonnants flocons se rendent en masse dans cette baie espagnole et repartent avec un échantillon. Les autorités locales alertent sur ce phénomène qui menace la biodiversité du site. Elles estiment que 120 kilogrammes de ces algues calcaires présentes depuis des milliers d'années ont disparu en 2018.