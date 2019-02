VIDÉO - Un rat un peu enrobé reste coincé dans une plaque d'égout

et William Vuillez

publié le 27/02/2019 à 15:33

Peut-être que ce rat avait un peu abusé dans le restaurant de son ami Ratatouille. Un petit rongeur est resté coincé en voulant sortir des égouts. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre rongeur près de Francfort en Allemagne, qui n'a pas pu passer à travers le trou de la plaque d'égout.





Pour sauver la vie de l'animal, les habitants, témoins de la scène, n'ont pas fait appel à un joueur de flûte mais bien aux pompiers qui n'ont pas lésiné sur les moyens ! En effet, la demi-douzaine d'agents présents ont été jusqu'à démonter la plaque d'égout pour réussir à extirper le rongeur.

Les images de ce sauvetage spectaculaire ont fait le tour des réseaux sociaux et des sites d'informations allemands. On y voit les pompiers sur place, redonner sa liberté à ce pauvre rat surement un peu traumatisé, qui a finalement été remis sain et sauf, dans les égouts.