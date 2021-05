Var : il sauve un dauphin coincé dans un filet

publié le 04/05/2021 à 20:58

Un quarantième anniversaire particulier pour ce grand amateur de pêche originaire du Var. Vendredi 30 avril, Pierre-Jean Rivas part à l'aube pour une petite balade sur son bateau. Pour l'occasion, et parce qu'il veut profiter d'une mer calme, il s'éloigne au large des côtes du Pradet. Quinze ou vingt minutes de navigation plus tard, l'homme aperçoit un objet non-identifié en train de flotter.

Intrigué, l'homme s'approche. "Je voyais des bidons flotter", raconte Pierre-Jean Rivas à Var Matin. Arrivé un peu plus prêt, "j'ai vu un aileron qui entrait et sortait de l'eau", poursuit-il auprès du quotidien. Grand connaisseur de la vie marine, il reconnait un "dauphin de Risso, une espèce qu'on ne voit que très rarement près des côtes". Plus tôt, il avait aperçu "plusieurs dauphins pas très loin", mais des dauphins gris, "comme Flipper", explique-t-il.

Une belle rencontre, ou presque : l'animal est coincé dans ce qu'il semble être un filet de pêche. "C’était très impressionnant, d’autant qu’il y avait ses copains ou sa famille qui nous tournait autour. On en a vu deux, peut-être trois qui sortaient de l’eau", continue Pierre-Jean Rivas, comme s'ils appelaient à l'aide.

Ni une, ni deux, l'homme brandit un petit couteau et coupe les cordages. Le dauphin en détresse est libre et peut de nouveau nager librement. Un moment "juste incroyable" pour le jeune quadragénaire, qui se souviendra longtemps de cet anniversaire.