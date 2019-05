publié le 13/05/2019 à 13:00

Savez-vous que les Anglais ont envisagé de faire atterrir leurs avions sur un iceberg ? Qu’une petite fille est née sous les bombes à quelques mètres de Utah Beach dans la nuit du 6 juin ? Que les parachutistes américains sautaient avec plus de 27 kilos de matériel ? Que des pigeons voyageurs ont annoncé le Débarquement ? Qu’Ernest Hemingway a débarqué à Omaha Beach ?

Le journaliste Frédéric Veille vous raconte les histoires insolites du débarquement de Normandie.





à lire : Histoires secrètes et curieuses du débarquement coécrit avec Frédéric Leterreux,

publié chez City éditions et RTL.

Histoires secrètes et curieuses du débarquement