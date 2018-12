Son pot à brosse à dents était en réalité... une antiquité

publié le 11/12/2018 à 11:06

C'est une histoire rocambolesque. Karl Martin, un Britannique de 49 ans originaire de la ville de Derby, dans le sud-est de Manchester (Royaume-Uni), a découvert qu'il possédait chez lui un petit trésor historique.



L'histoire, relatée par la maison de vente aux enchères Hansons Auctionners, commence dans une braderie où Karl Martin s'est porté acquéreur, pour environ 4 livres (4,5 euros), d'un petit bol en bois, plutôt ancien et décoré de dessins. Il s'en servait, depuis, comme pot à brosse à dents. "J'ai tout de suite aimé", a-t-il déclaré. Karl Martin est en effet un collectionneur passionné d'objets anciens.



Quelques mois plus tard, le Britannique, employé chez Hansons Auctionners, se retrouve à aider un collègue à décharger une camionnette. Et il voit, parmi les objets rares destinés à être vendus, une ancienne poterie ressemblant étrangement à la sienne de par le style de peinture et les figures dessinées.

Un pot fabriqué par une très ancienne civilisation

Intrigué, il décide alors de faire expertiser son pot à brosse à dents, et découvre qu'il s'agit en réalité d'une antiquité historique datant de 1.900 av. J-C., soit près de 4.000 ans. Le Britannique confie : "C'est vraiment incroyable. Je me demande comment elle est arrivée dans une braderie du sud du Derbyshire".



Le pot, qui date de l'âge de bronze, a été créé par la civilisation harappénne de la vallée de l'Indus. Cette civilisation vivait dans les régions du nord-ouest de l'Asie du Sud, l'un des trois berceaux des civilisations de l'Ancien monde, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique et l'Asie (en opposition à l'Amérique et l'Océanie, le Nouveau-monde découvert par Christophe Colomb).



Se sentant "coupable de garder sa brosse à dents dedans", Karl Martin a finalement décidé de vendre son antiquité aux enchères. Elle a été achetée par un collectionneur pour 80 livres (presque 90 euros).