Toulouse : un avion Ryanair décolle en avance et oublie une cinquantaine de passagers

Arriver en avance à l'aéroport ne vous assure pas toujours d'avoir votre avion. La preuve à Toulouse ce samedi 19 juin, où un avion de Ryanair a décollé en avance, oubliant au passage des dizaines de passagers.

Selon les informations de la Dépêche, ce vol Ryanair au départ de l'aéroport de Toulouse Blagnac et à destination de Fès au Maroc, devait décoller à 7h25 ce samedi. "On est passé dans la salle d'embarquement à 7h10 après deux heures d'attente à l'enregistrement, on nous a dit que l'avion était parti", témoigne un des passagers du vol au quotidien local.

Selon d'autres témoins, cités par Ouest-France, les portes d'embarquement auraient été fermées à 6h55, soit 30 minutes avant le décollage de l'avion. Ce n'est qu'après plus de 4h d'attente que la compagnie irlandaise, qui n'est pas présente à l'aéroport de Toulouse Blagnac, a informé la cinquantaine de passagers n'ayant pas pu monter à bord, qu'ils allaient être remboursés.