Rennes : un disquaire fait le buzz avec une offre... surprenante

publié le 30/10/2020 à 14:43

Comme au premier confinement, nombreux ont été ceux à se précipiter dans les supermarchés pour faire le stock de papier toilette. Au point que des rayons se sont retrouvés vides en quelques heures. Flairant une affaire en or, Fred et Steven, disquaires de la boutique Blind Spot à Rennes, ont eu une idée : mettre en place une offre "exceptionnelle".

Sur la page Facebook de leur boutique, ils ont posté une photo d'un disque du groupe La Bamboche à côté de trois rouleaux de papier WC empilés : "Pour tout disque acheté, un rouleau de PQ offert."

En réalité, il s'agissait d'une blague et d'une référence à une punchline de Pierre Pouëssel, préfet de la région Centre-Val-de-Loire, prononcée sur France 3 le 22 octobre : "On ne fait plus la fête, la bamboche c'est terminé !".

Avec cette photo, Fred et Steven ont fait le buzz. Mais c'était donc juste pour rire. Ne vous précipitez pas dans sa boutique pour avoir du papier toilette car l'offre n'existe pas. Et le disque de La Bamboche ? "Je le garde pour la déco", a confié Steven à Ouest-France.

#StopCovid A retenir de l'intervention du préfet de la région Centre Val de Loire ce soir... pic.twitter.com/ELNXwcPFjh — France 3 Centre-Val de Loire (@F3Centre) October 22, 2020