Pourquoi un cadavre flotte alors qu'un corps vivant coule ?

publié le 03/06/2021

Pour avoir la réponse à cette question essentielle si vous envisagez un meurtre par noyade… je plaisante hein…, il faut retourner en 265 avant Jésus-Christ quand Archimède découvre en prenant son bain que dans l'eau, il existe une force qui pousse les objets vers le haut, une force liée au poids mais surtout à sa densité.

"Eurêka !" s'écrie-t-il en sortant nu selon la légende dans les rues de Syracuse. En gros, plus un objet est dense, plus il coule. Et ça se vérifie avec nous ! Quand on fait la planche à la piscine ou à la mer, notre graisse… On en a tous, plus ou moins, mais on en a tous et ça flotte comme de l’huile, l'air dans nos poumons qui sont très peu denses nous remontent vers la surface. Mais nos os, eux, à la forte densité, nous poussent vers le fond.

C'est pour ça qu'on a le corps qui reste entre deux eaux, ça s'équilibre… Par contre, si on coule pour de bon et qu'on meurt, là c'est plus pareil du tout. Le corps va se putréfier et se gonfler de gaz. Il sera donc de moins en moins dense par rapport à son volume. Et va petit à petit remonter, un peu quelque part comme une montgolfière sous-marine. Jusqu’à atteindre la surface et flotter. Après il va remonter plus ou moins vite…



Plus l'eau est chaude, plus la décomposition du corps est rapide. Et donc plus il remonte vite à la surface. Autour de 20 à 22 degrés, ça peut prendre une journée. Voilà pourquoi dans les films policiers, on leste les cadavres avant de les jeter dans la Méditerranée. Comme quoi les gangsters sont eux aussi des experts, pas Las Vegas ou Miami, mais en physique.

