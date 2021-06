Pourquoi les réserves de pétrole et de charbon ne se reconstituent pas ?

publié le 13/06/2021 à 07:45

Est-ce que vous vous souvenez de vos cours d’histoire-géographie, quand vous étiez petit ? On nous disait qu’il n’y aurait plus de pétrole dans les années 2000. Finalement, 30, 40 ans plus tard on trouve encore des réserves, on exploite le pétrole de schiste aux États-Unis même si cela provoque d’énormes dégâts et on découvre de nouveaux gisements sous-marins. En revanche, les réserves de pétrole et de charbon, c’est ballot, ne se reconstituent pas. Savez vous pourquoi ?

Réponse 1 - Si les réserves de pétrole et de charbon ne se reconstituent pas, c’est tout simplement parce que ces réserves se sont constituées quand la Terre était une véritable fournaise, couverte de volcans, et invivable pour l’Homme.

Réponse 2 - La Terre ne fabrique plus de pétrole ou de charbon parce que l’Homme est désormais installé partout. Il n’y a plus de place libre pour que des gisements se créent.

Réponse 3 - Si, la Terre continue à fabriquer du pétrole et du charbon, mais comme il faut des millions d’années pour transformer d’anciennes matières organiques en carbone ou en hydrocarbures, nous ne serons pas là pour consommer celui qui est en cours de fabrication sous Terre.

Des millions d'années pour se reconstituer

Oui bien entendu la bonne réponse est la réponse 3 évidemment ! En ce moment même, partout sur Terre, il y a des poches de gaz, de pétrole, de charbon qui naissent, grossissent, grandissent.

Le problème c’est que si ces poches ou gisements sont exploités par l’Homme, nous prélevons en une journée ce qui a nécessité des millions d’années pour être créé !