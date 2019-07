Pourquoi la Terre est ronde ?

publié le 05/07/2019 à 13:00

Depuis quand et comment sait-on que la Terre n’est pas plate ? Depuis 1968 et les premiers clichés de clair de Terre vu de la Lune pris par l’équipage d’Apollo 8, il est évident pour (presque) tout le monde que notre planète est une boule bleue et blanche et non pas un disque ou quoi que ce soit d’autre.

Mais bien avant eux, des Anciens avaient réussi à déterminer avec certitude que la Terre est ronde sans quitter la surface. Par quels stratagèmes parvinrent-ils à savoir sans pouvoir voir ? Notre invité l’astrophysicien Alain Riazuelo nous raconte cette aventure scientifique de plus de 2000 ans.

Depuis quand sait-on de manière certaine, indubitable, que la Terre est ronde ? En 1968, qu'est-ce qui permet de l'affirmer ? Qui s'est aventuré le premier dans une mesure de la Terre ? Quelles sont les mensurations de la Terre ? Qui sont les platistes ?