Un astéroïde va frôler la Terre ce soir : ce qu'il faut savoir

publié le 27/06/2019 à 17:02

Il est très attendu ce soir par les passionnés d'astronomie. De son appellation astronomique 2008 VK2, cet astéroïde "frôlera" la Terre pendant la nuit du 27 au 28 juin à environ 6,7 millions de kilomètres de la Terre, soit entre la Lune et Mars.

Ce "géocroiseur", grand comme trois terrains de football et d'un diamètre entre 150 et 330 mètres, devrait être au plus proche de la Terre à 00h01 en France (avec incertitude d'une minute). Bien que classé "potentiellement dangereux" par la Nasa en raison de sa taille, aucune collision n'est prévue entre la Terre et l'astéroïde, lancé à une vitesse d'environ 40.900 km/h.

Et ce ne sera pas sa seule visite à la Terre. Après être passé le 11 décembre dernier, il repassera en 2021, et même deux fois en 2022, en avril et octobre. Il sera néanmoins un peu plus éloigné que ce soir. De nombreux autres passages seront prévus jusqu'en 2199 puisqu'il ne lui faut que 286 jours pour faire une révolution autour du Soleil.

