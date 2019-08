Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

En effet, si du temps des Celtes ils servaient à trouver son chemin ou à honorer les morts , aujourd'hui, ces amas de pierre artificiels sont devenus une menace pour l'environnement. Car le phénomène a pris beaucoup d'ampleur en quelques années et les touristes sont aujourd'hui trop nombreux à déplacer les galets.

En équilibre instable, en forêt ou sur la plage et même en version Lego ou bonhomme de neige, les cairns ont envahi les réseaux sociaux et les plages du littoral.

article

7798206608

Pourquoi empiler des pierres sur la plage est néfaste pour l'environnement ?

Pourquoi empiler des pierres sur la plage est néfaste pour l'environnement ?

De plus en plus de touristes s'amusent à confectionner leur cairn, un tas de pierre censé servir de guide aux randonneurs et à poster des photos sur le net. Problème : le phénomène n'est pas sans conséquence sur l'environnement.

https://www.rtl.fr/actu/insolite/pourquoi-empiler-des-pierres-sur-la-plage-est-nefaste-pour-l-environnement-7798206608

https://cdn-media.rtl.fr/cache/x4oAHB0b1zO6ny1ihqklrQ/330v220-2/online/image/2019/0821/7798207381_les-cairns-nefastes-pour-l-environnement.jpg