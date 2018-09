publié le 13/09/2018 à 15:01

Victime d'un cambriolage au début du mois de septembre, cette mère de famille belge, résidant à Gingelom, a posté un message sur Facebook pour récupérer un bijou qui lui a été dérobé. Sur le pendentif, le visage gravé de sa fille décédée en 2002 à l'âge de dix mois d'une méningite, rapporte France 3 Hauts-de-France.



"Cela a une grande valeur pour moi et mes parents. (…) J’espère que les coupables ont un cœur et qu’ils nous le rendront", avait-elle confié dans le post publié le 3 septembre avec la photo du bijou en question. Le message a été partagé plus d'un millier de fois sur le réseau social.

Il faut croire qu'il est parvenu jusqu'aux cambrioleurs. La famille a trouvé le bijou dans sa boîte aux lettres quelques jours plus tard. À l'intérieur de l'enveloppe, le pendentif.

"Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui ont partagé notre message. (...) Mes parents et moi ne sommes pas encore remis du cambriolage. (...) Que nous ayons récupéré le pendentif atténue légèrement notre douleur. Apparemment, ces voleurs ont un cœur" a confié la mère de famille au journal Het Laatste Nieuws.



Les malfaiteurs sont toujours recherchés par la police.