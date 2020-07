SNCF : qu'est-ce que le "TGV du futur" annoncé pour 2024 ?

publié le 18/07/2020 à 10:18

Plus écologique, plus spacieux, plus moderne, moins cher à l'entretien ... La gestation du TGV M progresse avant la sortie d'usine de ce "train du futur" et sa mise en service prévue pour juin 2024, à temps pour les Jeux olympiques de Paris, a indiqué la SNCF.

Quelles seront les différences entre ce nouveau TGV et ses prédécesseurs ? En 2018, l'ancien PDG du groupe SNCF Guillaume Pépy dévoilait sur l'antenne de RTL quelques innovations concrètes. Les clims, jusque là positionnées le long des fenêtres, seront désormais positionnées au dessus des sièges, et des filtres seront installés pour améliorer la qualité de l'air et éviter que les clients s'enrhument. Autres détails : les vitres seront agrandies et ce nouveau TGV devrait être moins bruyant.

Alain Krakovitch, directeur de Voyages SNCF, a précisé à l'AFP d'autres fonctionnalités de la rame. Il sera possible de configurer les aménagements intérieurs, transformer une première classe en seconde, et de l'exploiter sous format Inoui comme sous format de Ouigo. Un moyen de limiter des coûts, précise-t-il.

Le TGV M devrait aussi être plus écologique et accessible. Conçu "en étroite collaboration" avec les associations d'usagers en fauteuil roulant, le train permettra aux personnes en situation d'handicap d'embarquer de façon autonome, et les toilettes seront aussi repensées. Le TGV est conçu avec 97% de matériaux recyclables et émettra 32% de CO2 en moins que les rames actuelles, avec une consommation d'énergie réduite de 20% et un coût de maintenance de 30%.

En ce qui concerne les usagers, ils pourront désormais moduler leur éclairage, et bénéficieront d'un service de wifi et de commande à distance. Le train pourra par ailleurs accueillir jusque 740 passagers, une capacité 20% plus grande qu'avant.