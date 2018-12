publié le 20/12/2018 à 10:26

L'ancien président de la République était à Montpellier, ce mercredi 19 décembre, pour y donner une conférence aux côtés de l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. L'occasion pour lui d'évoquer ses récents échanges avec Emmanuel Macron. Il fait "ce qu’il peut et je veux aider mon pays, je ne le critiquerai nullement", rapporte un article de Midi Libre.



S'il veut aider la France, l'ancien président assure cependant qu'il ne souhaite pas revenir en politique, comme les rumeurs le prétendent depuis quelques temps déjà. "Je déteste le retour aux sources", a-t-il attesté avant d'expliquer rester sceptique quant à la promesse de débat national d’Emmanuel Macron.

"Le monde accélère a une vitesse stupéfiante et nous, on est non seulement à l'arrêt mais en plus nous reculons. Là on va demander l'avis des gens dans la rue mais avec ça vous ne ferez plus rien. Si pour faire quelque chose tout le monde doit être d'accord alors restez couché", a conseillé l'ancien président.