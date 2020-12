Nantes : ils pensent gagner 100.000 euros mais finissent en garde à vue

publié le 09/12/2020 à 21:34

C'est une triste histoire qui s'est déroulée à Nantes. Deux jeunes SDF ont cru gagner 100.000 euros en jouant un ticket Cash dans un bureau de tabac et ont fini en garde à vue après une altercation pour savoir qui devait remporter le gain entre les deux.

Mais à la suite de leur mésaventure, les policiers se sont aperçus que les deux hommes n'avaient en réalité gagné que 10 euros et non pas le gros lot. En effet, le ticket affichait plusieurs cases et seule l'une d'entre-elles avait été grattée.

Le quotidien Ouest-France qui rapporte le fait divers explique que les deux hommes ont été placés en garde à vue pour "violences" pour en être venus aux mains. Après leur déboires, les deux individus ont pu revenir au commissariat lundi 7 décembre pour constater que le ticket ne valait que 10 euros. Ce dernier a été déchiré.