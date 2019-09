et Léa Stassinet

publié le 13/09/2019 à 03:45

"C'est vraiment extraordinaire, tout le monde est surpris". Jean-Pierre n'en revient pas. L'une de ses poules vient de pondre un oeuf aux dimensions hors normes : 8,5 centimètres de long, 6 de large et pesant 128 grammes. Des chiffres très proches du record du monde du plus gros oeuf (9 cm de long, 6 de large et 120 grammes).

"Ce n'est pourtant pas une grosse poule, c'est une poule normale", confie au micro de RTL cet habitant de Gavray, dans la Manche. Comment Cocotte (c'est son petit nom, ndlr) a-t-elle alors pu couver un oeuf aussi gros ? "Tout est possible, mais c'est très rare", poursuit Jean-Pierre.

Qu'a-t-il fait de cette curiosité de la nature ? Une omelette ? "Non, l'oeuf n'était plus bon", répond Jean-Pierre du tac au tac, en précisant qu'il y avait trois jaunes à l'intérieur de la coquille. Mais ces trois jaunes n'auraient pas engendré trois poussins, si Cocotte avait continué à couver, ajoute le Normand. Quant à sa poule, devenue la star du village, "elle va très bien, elle pète la calamine comme on dirait", conclut Jean-Pierre.