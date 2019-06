Les étoiles nous influencent-elles ?

publié le 04/06/2019 à 13:20

Comment les planètes et les étoiles dessinent notre vie quotidienne ?

Une minute de 61 secondes ça existe ?

D’où vient la vie ?

Et au fait, quel jour sommes-nous ?

Est-ce vrai que si nos ancêtres avaient eu une meilleure connaissance du ciel, on aurait peut-être 9 jours dans la semaine et pas 7 ?

et encore plus surprenant, Comment les astronomes ont pu dater précisément deux peintures de Vincent Van Gogh dont le chef d'oeuvre "la nuit étoilées" ?



Avec notre invité, Pascal Descamps, astronome à l’Observatoire de Paris,on découvre comment les mouvements des astres influencent notre vie quotidienne.

à lire : 24 heures dans la vie des étoiles publié aux éditions La Librairie Vuibert.



