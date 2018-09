Une "fabrique à étoiles" découverte par les scientifiques

publié le 11/09/2018 à 14:29

Elle s'appelle COSMOS-AzTEC-1. Cette galaxie très particulière a été repérée à une distance de 12,4 milliards d'années-lumière par une équipe de chercheurs internationaux venant du Japon et du Mexique, dont l'étude a été publiée dans la revue scientifique Nature.



Découverte en 2007, cette galaxie a déjà été étudiée et ce sont ses résultats spectaculaires qui ont incité les scientifiques à pousser les recherches. Jusqu'ici, COSMOS-AzTEC-1 n'avait jamais été observée avec autant de précision.

Grâce au radiotéléscope ALMA, situé dans le désert d'Atacama au Chili, les scientifiques ont pu analyser cette galaxie hors norme appartenant à la catégorie des "galaxie à flambée d'étoiles" (en anglais, "starburst galaxy") qui créent des corps célestes à un rythme effréné. Chargée à bloc de gaz et de poussières, le matériau indispensable à la naissance des astres, cette "fabrique à étoiles" produirait en effet "environ 1.000 fois plus que la Voie Lactée", selon les auteurs de l'étude.

Une fois le gaz consumé, ces galaxies ralentissent ensuite leur activité pour reprendre un rythme "normal". Dans le cas de COSMOS-AzTEC-1, ce processus devrait être plus rapide que celui de ses congénères : la galaxie devrait cesser son intense activité dans "seulement" quelque 100 millions d'années.



Considérée par les scientifiques comme l'ancêtre des galaxies actuelles, son étude approfondie permettra non seulement aux scientifiques d'en apprendre plus sur la formation d'étoiles, mais également de comprendre l'origine de notre propre système solaire.