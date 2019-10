publié le 01/10/2019 à 13:00

Notre invité le chef cuisinier et compositeur d’épices Olivier Roellinger est l’un des plus grands chefs cuisiniers. C’est le premier à avoir remis les épices à l’honneur. Il nous raconte l’histoire des épices, comment elles sont cultivées, récoltées, et pourquoi certaines sont si précieuses comme le safran ou la vanille.

Pour un compositeur d'épices, comment vient l'idée d'associer telles et telles épices ? Olivier Roellinger a utilisé des épices pour raconter aussi Saint-Malo, lesquelles a-t-il choisies ? Ces 14 épices racontent quelle histoire ?

Combien existe-t-il de variétés de poivre ? Est-ce le poivre qui a poussé Christophe Colomb à prendre la mer au 15ème siècle ? Que représentait le poivre pour les occidentaux ? Quelle est l'épice la plus chère du monde ?





à lire : Pour une révolution délicieuse chez Fayard.

