Les abeilles ont-elles le bourdon ?

publié le 22/05/2019 à 13:00

Alors que vient d'avoir lieu la Journée mondiale des abeilles on s'intéresse à leur extraordinaire univers...et aux causes de leur dramatique disparition.



Il en existe plus de 1000 espèces en France. De petites, de la taille d’un moucheron, aux grosses comme le bourdon ou l’abeille charpentière, chacune son caractère, son univers.

Sont-elles toutes des pollinisatrices ? Font-elles toutes du miel ?



Si l'abeille venait à disparaître, l'Humanité n'aurait plus que quelques semaines à vivre attribué à Albert Einstein Partager la citation





Des insectes pollinisateurs, acteurs essentiels de la nature qui sont aujourd’hui menacés d’extinction.

Quels sont les principaux prédateurs des abeilles ? Quels produits les mettent en danger et comment influent-ils sur elles ?

Et enfin, peut-on, à notre échelle, aider à enrayer le phénomène ?

Notre invité Christophe Gatineau, agronome spécialisé en permaculture et agroécologie, nous dit tout sur les abeilles



à lire : Éloge de l’abeille publié chez Flammarion



Éloge de l'abeille