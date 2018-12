Un vaccin pour protéger les ruches d'abeilles

publié le 17/12/2018 à 05:11

Les abeilles sont en danger. Et parmi les nombreuses causes de leurs disparitions, se trouvent en bonne place les bactéries et les virus.



Des chercheurs finlandais ont mis au point une méthode pour vacciner les insectes pour les rendre plus résistants à certaines maladies.

Loin de faire une piqûre à toutes les abeilles, la technique consiste à nourrir la reine de la ruche avec un produit sucré contenant une protéine. Substance qui sera transmise à toute la descendance et immunisera les nouvelles générations de la colonie d'abeilles.

Cette méthode de vaccin a fait ses preuves contre une bactérie appelée la loque américaine, redoutable dans certaines ruches. Si ça ne sauvera pas toutes les abeilles, les chercheurs seraient heureux de sauver au minimum 2% ou 3% de leur population. Mais surtout, ils espèrent adapter leur technique de vaccination pour protéger les abeilles d'autres maladies.

Développer la résistance des abeilles

Pour autant, le vaccin ne pourra rien contre les pesticides. Ou contre la dégradation de l’environnement naturel des abeilles, qui se retrouvent à butiner des plantes de moins en moins diversifiées.



Mais, en aidant les abeilles à se protéger des maladies, elles seront peut être plus résistantes aux autres causes qui les font disparaître. Si ce vaccin a prouvé son efficacité, il faut maintenant que les états l'autorisent. Les chercheurs de l'université d'Helsinki espèrent pouvoir le commercialiser dans les 5 ans qui viennent.