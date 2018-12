et William Vuillez

publié le 27/12/2018 à 16:44

Cela représente 31.000 tonnes de matériaux à recycler. En France, 1 milliard 300 millions de piles électriques sont vendues chaque année, dont la moitié pendant la période des fêtes de Noël. Elles sont notamment destinées aux jouets pour les enfants, appareils hi fi ou télécommandes.





Est-ce qu'elles sont toutes recyclées ? Eh bien non ! Sur ce chiffre d'un milliard 300 millions de piles, seulement 500 millions sont déposées dans un lieu de collecte, ce qui représente 14.000 tonnes. Sur les 800 millions de piles restantes, 500 sont encore utilisables, mais les 300 millions restantes finissent dans une poubelle classique.

Pourtant, les trois-quarts des Français savent qu'il est interdit de jeter une pile à la poubelle, à cause de leur composition. Les piles contiennent des métaux lourds et dangereux pour la planète et ses habitants comme le mercure, le plomb ou le lithium.

Si elles sont jetées dans la nature, incinérées ou enfouies comme les autres déchets, ces métaux lourds se dégagent des piles et deviennent un danger. Légalement des points de collecte doivent être situés dans tous les endroits où des piles sont vendues, comme les supermarchés.



En moyenne, il y a 106 piles et batteries dans chaque foyer, qui alimentent 47 appareils électroniques. Parmi ces piles, 5% sont usagées mais restent dans les tiroirs.