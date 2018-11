publié le 28/11/2018 à 21:35

La nouvelle discipline des cours de récréation n'est pas dangereuse et sollicite une grande habilité de la part de ses adeptes... Une jambe d'abord, puis tout le corps, pour assurer une exécution parfaite. Ce mois de novembre, le "Sac à dos Challenge", que l'on retrouve sur les réseaux sociaux sous le hashtag #sacadoschallenge, gagne les réseaux sociaux.



Le principe est simple, pas besoin d'un équipement spécifique : seul le sac à dos suffit comme l'indique le nom de cette nouvelle pratique. Dans les cours de récréation, et dans les classes pour les plus hardis, collégiens et lycéens se parent de leurs sac en effectuant un jongle du pied, pour finalement enfiler le sac avec une aisance... plus ou moins déconcertante.

Seuls ou en duo, certains s'y essaient avec beaucoup de succès et de fluidité dans l'exécution...

... Quand la technique d'autres nécessite encore un peu de travail.