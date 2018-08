publié le 30/08/2018 à 16:10

Vous avez toujours rêvé d'épater la galerie avec un tour de magie ? Le "hand swap challenge" est fait pour vous. Ce nouveau défi, qui ne requiert que vos deux mains, envahit le web. Peu difficile au premier abord, il s'avère en réalité plus compliqué à mettre en pratique.



C'est une jeune femme qui a lancé ce nouveau défi sur Twitter. Prénomée "Kay Dera", sa vidéo, sur laquelle elle effectue un parfait "hand swap", est devenue virale. L'objectif de ce "tour de magie" est d'avoir l'illusion d'un échange de mains normalement impossible.

À ce jour, la vidéo compte plus de 3 millions de vues et inspire des milliers d'internautes qui ont, eux aussi, voulu tenter le défi. Si certains manquent d'assurance, d'autres parviennent à rendre l'illusion réelle. Et pas d'affolement si vous n'êtes pas dégourdis des doigts, certains internautes ont posté des tutoriels pour décomposer l'illusion au ralenti.