Le monde fascinant des méduses

et Thomas Hugues

publié le 06/01/2020 à 20:00

Notre invité Etienne Bourgouin est biologiste à l’aquarium de Paris. Il nous parle de l’univers fascinant des méduses, de leur façon de vivre, de leur potentielle dangerosité pour l'Homme.

Quelles sont les espèces les plus dangereuses ? Peuvent-elles nous être utiles ? Pourquoi prolifèrent-elles ? Sont-elles toujours visibles à l’oeil nue ? Pourquoi utilise-t-on la fluorescence ou le collagène des méduses ? De quoi est composé une méduse ? A-t-elle un squelette ? Comment échappent-elles aux prédateurs ? Qui sont-ils ? Dans quels pays mange-t-on des méduses ? Comment, et sous quel forme ?

Nous évoquerons le problème des piqûres et des méduses mortelles, mais aussi des méduses méconnues comme la '' galère portugaise '' et la '' méduse boîte '', puis l'impact du réchauffement climatique sur sa population et ses conditions de vie.